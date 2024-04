Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Rettungswagen beschädigt

Verkehrsteilnehmender begeht Unfallflucht

Geldern-Kapellen (ots)

Am Dienstag (2. April 2024) kam es gegen 14:25 Uhr an der Weseler Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 37-jährige Fahrer eines Rettungswagens befuhr im Rahmen einer Einsatzfahrt die Straße, als Ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender entgegenkam. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen dunklen Mercedes Sprinter gehandelt haben. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Rettungswagen, welcher zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt war, am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen. Der Rettungswagen verständigte unterdessen die Rettungsleitstelle sowie die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kleve über den Unfall und setzte seine Fahrt zum Einsatzort anschließend fort.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell