POL-OH: Sturz eines Zweiradfahrers infolge eines "Wheelies", in Hünfeld

Hünfeld (ots)

Am 07.05.2024, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Zweiradfahrer aus Hünfeld mit seinem Kraftrad (Cross-Maschine) die Molzbacher Straße in Richtung Hünfeld. Hierbei führte er, in Höhe des Geländes der Bundespolizei, laut Zeugenaussagen einen sog. "Wheelie" (Vorderrad in die Luft und Weiterfahrt ausschließlich auf dem Hinterrad) durch.

Hierbei übersah er einen rechtsseitig abgeparkten PKW. Bei dem Ausweichmanöver touchierte er eine Warnbarke, welche aufgrund einer Baustelle dort aufgestellt war und kam infolge dessen zu Fall.

Im Anschluss rutschte er mit dem Kraftrad auf der Straße in die gegenüberliegende Spur und touchierte dort ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden an der Warnbarke, am abgestellten PKW und am Kraftrad. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Hünfeld verbracht.

