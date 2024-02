Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fahrraddiebstahl - Auto zerkratzt - Unfälle - Feuerwehreinsatz - Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Fahrrad entwendet

Am Dienstag zwischen Mitternacht und 9 Uhr wurde ein grünes Mountainbike vom Hersteller Bulls, das in der Mayenner Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 17:15 wurde ein in der Heinkelstraße geparkter Audi im Bereich der Fahrertüre zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Pkw contra Straßenbahn

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Land Rover wollte am Dienstagabend kurz vor 21:30 Uhr von der Stuttgarter Straße nach links in die Höhenstraße abbiegen und missachtete hierbei die rote Ampel, weshalb es zur Kollision mit einer Straßenbahn kam. Ein 46-jähriger Fahrgast in der Straßenbahn zog sich bei der Vollbremsung der Bahn leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Fellbach-Schmiden: Feuerwehreinsatz

Aufgrund einer brennenden Mülltonne rückte die Freiwillige Feuerwehr Schmiden am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr in die Gutenbergstraße aus. Die Mülltonne konnte schnell gelöscht werden, es entstand lediglich minimaler Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Montag zwischen 08 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Dresdener Straße geparkten Renault und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07192 5313 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagvormittag 11:30 Uhr einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz am Adenauerplatz. Dabei hinterließ er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Auenwald-Unterbrüden: In Einfamilienhaus eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Dienstag zwischen 6:10 Uhr und 10:25 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Wilhelm-Busch-Weg und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein etwa 50 kg schwerer Wandtresor, in dem sich diverse Schlüssel und Fahrzeugpapiere, Bargeld und Uhren im fünfstelligen Wert befanden, gestohlen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 35260 mit dem Polizeiposten Weissach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell