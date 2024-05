Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB 5 - LKW kippt im Flutgraben um - Fahrer unverletzt

Fulda (ots)

Mücke - Am Freitag (07.05.), gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld Ost und Homberg/Ohm, Vogelsbergkreis, ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 56-jähriger LKW-Fahrer aus Rabenau, Landkreis Gießen, mit seinem LKW die BAB 5 in südlicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Flutgraben und prallte gegen die dortige Böschung. Von hier wurde der LKW abgewiesen, kippte im weiteren Verlauf linksseitig um und kam auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt und wurde nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle zu weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Die alarmierte Feuerwehr Mücke konnte keine ausgetretenen Betriebsstoffe feststellen. Für die Bergung des LKW wurde der erste Fahrstreifen gesperrt. Es entstand ein Rückstau von etwa 4 Kilometer. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld war ein Rettungswagen, die Autobahnmeisterei Alsfeld sowie die Feuerwehr Mücke vor Ort.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell