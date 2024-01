Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab (06.01.2024)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 10 Uhr auf der Straße "Schweizersgrund". Ein 47-Jähriger fuhr mit einem VW Tiguan in Richtung Bundesstraße 500. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und rutschte circa 100 Meter einen Hang herunter, bevor er an einer Böschung zum Stehen kam. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Fahrer und ein 15-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt.

