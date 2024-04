POL-GM: Pedelec vor Fahrradgeschäft in der Brölstraße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gummersbach (ots) - Eine 42-jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag (11. April), gegen 17:45 Uhr, in der Gummersbacher Innenstadt randaliert. Sie schlug an der Kreuzung Am Wehrenbeul / Moltkestraße auf Fahrzeuge ein und belästigte Passanten. Als die Polizei eintraf, wirkte sie stark verwirrt. Sie erhob die Hände und ging in Angriffsstellung auf die Polizisten zu. ...

