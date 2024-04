Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Opferstock in Bergneustädter Kirche aufgebrochen

Bergneustadt (ots)

Unbekannte haben in Bergneustadt den Opferstock einer Kirche aufgebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag (11. April), 15:30 Uhr betraten die Täter den Vorraum einer Kirche in der Kirchstraße. Dort knackten die das Schloss des Opferstocks und stahlen daraus das Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

