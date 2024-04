Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto fährt in gesperrte Einbahnstraße während Marktzeit - 63-jährige Marktbesucherin verletzt

Waldbröl (ots)

Ein 69-jähriger Mann aus Reichshof ist am Donnerstag (11. April) in eine abgesperrte Einbahnstraße gefahren, in der zu dieser Zeit ein Markt stattfand. Gegen 13 Uhr fuhr der Reichshofer mit seinem Ford aus Richtung Wiedenhof kommend auf die Hochstraße. Zu dieser Zeit waren dort verschiedene Marktstände aufgebaut. Die gesamte Hochstraße ist während des regelmäßig stattfindenden Marktes für den Fahrzeugverkehr gesperrt, was mit entsprechenden Warnbarken gekennzeichnet ist. Der Reichshofer touchierte eine 63-jährige Frau, die sich an einem Stand aufhielt. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zudem beschädigte der Fahrer einen Kleiderständer an dem betroffenen Stand. Anschließend setzte der Reichshofer seine Fahrt auf der Hochstraße fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Anhand des abgelesenen Kennzeichens und der Personenbeschreibung gelang es der Polizei wenig später, den Fahrer ausfindig zu machen. Es handelte sich um einen 69-jährigen Mann aus Reichshof. Er gab die Fahrt durch die gesperrte Hochstraße zu. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und fertigte eine Strafanzeige.

