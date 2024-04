POL-GM: In den Fängen von Anlagebetrügern

Gummersbach (ots) - In den frühen Morgenstunden sind am Montag (8. April) Unbekannte in eine Spielhalle in der Dieringhauser Straße eingebrochen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 5 Uhr und 5:35 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Spielhalle. Dort öffneten sie gewaltsam zwölf Spielautomaten und eine Geldwechselmaschine und entwendeten das Bargeld daraus. Zudem ließen sie einen Tresor mitgehen. Ein Busfahrer hatte den Alarm um 5:15 Uhr ...

