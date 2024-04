Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Spielothek

Gummersbach (ots)

In den frühen Morgenstunden sind am Montag (8. April) Unbekannte in eine Spielhalle in der Dieringhauser Straße eingebrochen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 5 Uhr und 5:35 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Spielhalle. Dort öffneten sie gewaltsam zwölf Spielautomaten und eine Geldwechselmaschine und entwendeten das Bargeld daraus. Zudem ließen sie einen Tresor mitgehen.

Ein Busfahrer hatte den Alarm um 5:15 Uhr bemerkt und sah zwei schlanke Männer (etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß), die sich vom Tatort entfernten. Zudem ist ihm ein weißer Lieferwagen in Tatortnähe aufgefallen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell