POL-GM: Einbrecher entkommen mit Schmuck

Engelskirchen (ots) - Zwischen 13 Uhr am Sonntag (7. April) und 10.30 Uhr am Montag haben Unbekannte Metallkabel von einer Baustelle in Engelskirchen-Loope gestohlen. Das Starkstromkabel befand sich auf einer umzäunten Baustelle in der Overather Straße an den dortigen Bahngleisen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

