Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddieb festgenommen

Waldbröl (ots)

Auf frischer Tat haben Anwohner am Samstag (6. April) einen Fahrraddieb in Waldbröl-Rossenbach erwischt. Am helllichten Tag, gegen 11:10 Uhr befanden sich die Zeugen in einem Wohnhaus im Immenweg. Aus dem Fenster heraus beobachteten sie einen Mann, der über das Grundstück ging. Er schnappte sich ein dort abgestelltes Pedelec und fuhr damit davon. Die Zeugen nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und forderten den Dieb zum Stehenbleiben auf. Da dieser offenbar Schwierigkeiten mit der Bedienung des gestohlenen Pedelecs hatte, warf er schließlich das Rad zur Seite und flüchtete zu Fuß weiter. Die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizei konnte weniger Minuten später in der Rossenbacher Straße einen Mann festnehmen, auf den die Täterbeschreibung passte. Es handelte sich um einen 23-jährigen Waldbröler, der bereits mehrfach wegen Fahrraddiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten war. Der 23-Jährige wurde dem zuständigen Richter am Amtsgericht Waldbröl vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

