Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In den Gegenverkehr geraten

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall auf der B 237 zwischen Sanderhöhe und Leiersmühle sind am Sonntagnachmittag (7. April) drei Personen verletzt worden. Zwei beteiligte Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein 19-jähriger Wipperfürther fuhr mit seinem weißen Opel auf der B 237 aus Richtung Sanderhöhe kommend in Fahrtrichtung Leiersmühle. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er um kurz nach 17 Uhr in den Gegenverkehr. Ihm entgegen kam eine 51-jährige Hückeswagenerin in einem weißen Suzuki. Diese versuchte noch auszuweichen, dennoch touchierte der 19-Jährige mit seinem Opel den Suzuki. Beide Fahrzeugführer sowie die 18-jährige Beifahrerin in dem Opel wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell