Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (6. April) in Wasserfuhr hat sich ein Motorradfahrer aus Sundern schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 10 Uhr wollte eine 53-jährige Autofahrerin aus Kierspe von Wasserfuhr aus kommend die L 284 überqueren, um in Richtung Kreuzberg zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Krad eines 67-Jährigen aus Sundern, der auf der L 284 in Richtung Wipperfürth fuhr. Der 67-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

