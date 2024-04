POL-GM: Verkehrsunfall mit 6 Verletzen in Marienheide

Engelskirchen (ots) - Der Hund der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Friedhofstraße in Engelskirchen-Ründeroth hat vermutlich am Freitagnachmittag (5. April) Einbrecher vom Durchsuchen der Wohnung abgehalten. Die Geschädigten hatten zwischen 16.00 und 18.15 Uhr ihren Hund allein in der Wohnung zurückgelassen. Als sie zurückkehrten, kam ihnen ihr Hund bereits im Treppenhaus entgegen. Einbrecher hatten die Wohnungstüre in der dritten Etage des Hauses aufgehebelt. ...

