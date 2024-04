Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Starkstromkabel gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zwischen 13 Uhr am Sonntag (7. April) und 10.30 Uhr am Montag haben Unbekannte Metallkabel von einer Baustelle in Engelskirchen-Loope gestohlen. Das Starkstromkabel befand sich auf einer umzäunten Baustelle in der Overather Straße an den dortigen Bahngleisen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

