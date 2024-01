Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin fährt Fußgänger auf Zebrastreifen an und flüchtet - Polizeiermittlungen erfolgreich

Nettetal (ots)

Ein Streifenteam der Polizei Viersen ermittelte eine Flüchtige nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag um 17:30 Uhr. Die 24-jährige Grefratherin fuhr mit ihrem Pkw auf der Kölner Straße in Richtung Breyell. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Ecke der Severusstraße sah sie einen 18-jährigen Nettetal auf dem Zebrastreifen zu spät. Die Unfallverursacherin fuhr den Nettetaler an. Die Autofahrerin erkundigte sich zunächst nach dem Gesundheitszustand, entfernte sich anschließend jedoch vom Unfallort. Der 18-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Auf Grund von Zeugenaussagen konnte die Autofahrerin ermittelt werden. An der Halteranschrift trafen die Beamtin und er Beamte auf die Unfallverursacherin.

Auf Grund unterschiedlicher Aussagen des Opfers, des Zeugen und der Unfallverursacherin ermittelt das Verkehrskommissariat nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Sollte es weitere Zeugen des Unfalls geben, sind die gebeten sich unter 02162 377-0 bei der Polizei zu melden. /cb (64)

