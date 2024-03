Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Wohnungseinbruchdiebstahl in Garstedt - Festnahme eines 11-jährigen Tatverdächtigen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (05.03.2024) ist in der Straße Am Tarpenufer zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl mit anschließender Festnahme eines Tatverdächtigen in Tatortnähe gekommen.

Um 13:30 Uhr wurde der ortsabwesende Geschädigte über eine App auf seinem Mobiltelefon über eine ungewollte Bewegung in seinem Haus informiert. Über ein Live-Bild konnte er drei unbefugte Personen in seinem Einfamilienhaus beobachten und verständigte unverzüglich die Polizei.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Norderstedt konnten beim Eintreffen am Tatort noch Geräusche im Inneren des Wohnhauses vernehmen und beobachteten drei Personen, die aus dem Haus über die Ohechaussee in Richtung Mozartweg flüchteten.

Im Mozartweg konnten Beamte des Polizeireviers Norderstedt schließlich nach kurzer Verfolgung einen 11-jährigen Jungen aus Hamburg vorläufig festnehmen und verbrachten das Kind zunächst zur Dienststelle

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei weiteren flüchtigen Personen blieb bislang ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen werden beschrieben als männlich und mit einem Alter von 15-17 Jahren und schlanker Statur bei einer Körpergröße von 170-175 cm. Beide Personen waren dunkel bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat zwischenzeitlich die Sachbearbeitung übernommen und sucht nun Zeugen, die die Personengruppe in Tatortnähe oder während der Flucht beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Das tatverdächtige Kind wurde im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen und den Erziehungsberechtigen übergeben.

