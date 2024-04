Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vom Traktor gefallen

Wipperfürth (ots)

Auf der Egener Straße in Wipperfürth sind am Montagnachmittag (8. April) zwei junge Menschen mit einem Traktor verunglückt. Ein 18-jähriger Wipperfürther erlitt schwere, ein 17-jähriger Hückeswagener leichte Verletzungen. Nach eigenen Angaben fuhr der 17-Jährige mit einem Traktor in die Wipperfürther Innenstadt, um dort seinen Bekannten abzuholen. Zusammen fuhren sie von dort in Richtung Bever-Talsperre, wobei sein Bekannter neben ihm auf dem Beifahrersitz saß. Auf der Egener Straße in Höhe der Einmündung Elisabethstraße kippte sein Begleiter plötzlich mit dem Oberkörper auf das Lenkrad. Der 17-Jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Gefährt und prallte gegen einen Zaun. Er bremste stark ab, woraufhin sein Beifahrer durch die Seitenscheibe links aus dem Fahrzeug fiel. Der 18-Jährige Beifahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Der 17-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wartet auf ihn entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell