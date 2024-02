POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.02.2024 - Einsatzfahrzeug behindert

Peine (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat im Oktober und November 2023 an einem Geldautomaten in Hannover Bankkartendaten ausgespäht und damit in Hannover, Peine und im Ruhrgebiet etliche Male Geld abgehoben. Mit Hilfe von Fotos fahndet die Polizei nach dem Täter. Ich verweise auf die Presseveröffentlichung unter ...

mehr