POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.02.2024.

Erneuter Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an zahlreichen Fahrzeugen.

Ursprungsmeldung unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5700971

Sachbeschädigung an sechs PKW

Lichtenberg, Gehrbusch gegenüber Friedhof, Freitag, 26.01.2024, 11:50-13:40 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen weiterer Sachbeschädigungen.

Salzgitter, Burgbergstraße, Gehrbusch.

Eine Serie weiterer Sachbeschädigungen an Fahrzeugen beschäftigt die Polizei. Die unbekannte Täterschaft hatte am 22.02.2024 in der Kernzeit zwischen 11:00-15:00 Uhr mindestens 5 weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Täter hatten überwiegend an den Beifahrerseiten den Fahrzeuglack zerkratzt und hierdurch einen Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro verursacht.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täterschaft offensichtlich im Vorbeigehen den Lack mittels eines unbekannten und spitzen Gegenstandes zerkratzt hatte.

Die Polizei ist auf Zeugenhinweise angewiesen und bittet Personen, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 bei der Polizei zu melden.

