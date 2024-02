Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Bremsmanöver gestürzt

Autofahrer entfernt sich

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Karolingerstraße;

Unfallzeit: 01.02.2024, 16.35 Uhr;

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Elektrorollers am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 17-Jährige hatte gegen 16.35 Uhr den Geh- und Radweg an der Karolingerstraße in Richtung Salierstraße befahren. Dabei wollte die Bocholterin die Einmündung der untergeordneten Merowingerstraße queren. Zeitgleich bog von dieser ein unbekannter Autofahrer nach rechts in die Karolingerstraße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Jugendliche stark ab. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Der Autofahrer habe sich ihren Angaben zufolge entfernt, ohne anzuhalten. Der Unbekannte habe einen kleineren, grau lackierten Pkw gesteuert. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet den beteiligten Fahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell