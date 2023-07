BPOL-HB: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung im Metronom von Hamburg Harburg nach Uelzen

Bremen (ots) - Am gestrigen Tag wurde der Lokführer des RE4420 an der planmäßigen Abfahrt um 15:26 Uhr vom Bahnhof Achim in Richtung Bremen gehindert. Etwa 200 Personen sind aus angrenzenden Büschen vor seinen Zug in die Bahngleise gelaufen, und eine kleinere Personengruppe hat durch ihr Verhalten den Zug aktiv ...

mehr