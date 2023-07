Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Menschenmenge blockiert Zugabfahrt - Zeugen gesucht

Bremen (ots)

Achim, 19.07.2023 - 15:26 Uhr

Der Lokführer des RE4420 möchte planmäßig um 15:26 Uhr vom Bahnhof Achim in Richtung Bremen abfahren, als plötzlich ca. 200 Personen aus angrenzenden Büschen vor seinem Zug in die Bahngleise laufen und durch ihren Aufenthalt im Gleis die Abfahrt verhindern. Anschließend steigen die Personen gemeinsam in den Regionalexpress ein.

Als Streifen der Polizei Verden und der Bundespolizei vor Ort eintreffen, fliehen einige Personen aus dem Zug.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um Mitarbeiter eines örtlichen Logistikunternehmens, die vermutlich nach ihrem Schichtende durch ihr Verhalten sicherstellen wollten, dass sich die Abfahrt des Zuges bis zum Zustieg aller Beteiligten verzögert.

Durch Zeugen konnten vor Ort mehrere beteiligte Personen identifiziert und deren Identitäten polizeilich festgestellt werden. Gegen diese wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet.

Durch den Vorfall mussten sowohl die anderen Reisenden im betroffenen Zug als auch die Gleisblockierer eine ca. einstündige Verspätung erdulden. Der nächste Zug wäre planmäßig 23 min. später gefahren. Insgesamt entstanden bei 11 Zügen Verspätungen von 249 Minuten.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter Tel. 0421/16299-7777 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell