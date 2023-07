BPOL-HB: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr! Wem gehört dieses Fahrrad? Wer hat Personen im Rangierbahnhof Bremen gesehen?

Bremen (ots) - Sexuell belästigt wurde am Sonntagnachmittag eine 15-Jährige im Hauptbahnhof Bremen. Ein 26jähriger Deutscher fasste das Mädchen zunächst am Rückenausschnitt an. Das Mädchen nannte ihr Alter und wies den Mann zurück, doch der ließ nicht von ihr ab und fasste ihr sie stattdessen erneut - ...

mehr