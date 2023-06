Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mann fasst 15-Jährige am Hauptbahnhof Bremen an - Passanten greifen ein, Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bremen (ots)

Sexuell belästigt wurde am Sonntagnachmittag eine 15-Jährige im Hauptbahnhof Bremen.

Ein 26jähriger Deutscher fasste das Mädchen zunächst am Rückenausschnitt an. Das Mädchen nannte ihr Alter und wies den Mann zurück, doch der ließ nicht von ihr ab und fasste ihr sie stattdessen erneut - diesmal an der Hüfte - an.

Zwei Passanten kamen dem Mädchen zur Hilfe und Bundespolizisten nahmen den Mann noch am Tatort fest. Das Mädchen konnte nach kurzer Betreuung durch die Beamten und Information der Erziehungsberechtigten ihren weiteren Heimweg unbehelligt fortsetzen.

Der bereits polizeibekannte Mann stand unter 1,9 Promille Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

