Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Kind von LKW angefahren und schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 29.08.2023, gegen 18.08 Uhr, spielten zwei Kinder (10- und 12 Jahre alt) mit einem Ball auf der Paul-Keller-Straße in Oelde. Nachdem die Beiden den LKW eines 33-jährigen Oelders bemerkten, der die Paul-Keller-Straße in Richtung Kopernikusstrasse befuhr, verließen sie die Fahrbahn.

Als sich der LKW etwa in Höhe der Kinder befand, rollte der Ball plötzlich auf die Fahrbahn. Der 10-Jährige lief dem Ball auf die Straße hinterher, dort kam es zum Zusammenprall mit dem LKW. Der 10-Jährige verletzte sich schwer, ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Die Erziehungsberechtigten der Kinder waren während der Unfallaufnahme vor Ort.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem 33-Jährigen fest. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt.

