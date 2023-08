Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Radfahrer stürzte fast vor den Augen der Polizei

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.8.2023, 21.10 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum. Auf Streife fahrende Polizisten stellten fest, dass der Neubeckumer starke Schlangenlinien fuhr und fast gestürzt wäre. Sie hielten den Mann an, kontrollierten ihn und ließen den 35-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen. Der Mann erreichte einen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass ihm einen Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell