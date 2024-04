Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto nach Verkehrsdelikt sichergestellt

Waldbröl (ots)

Nach einer Fahrt mit einem nicht versicherten Auto hat die Polizei am Mittwoch (10. April) das Auto eines 25-Jährigen aus Waldbröl sichergestellt. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen acht Uhr verständigt, weil ein blauer Mazda ohne Kennzeichen auf der B 478 von Nümbrecht-Benroth in Richtung Ruppichteroth unterwegs war. Ein Streifenwagen traf wenig später in Ruppichteroth den 25-jährigen Waldbröler mit dem am Straßenrand stehenden Mazda an. Der Mazda war weder zugelassen noch versichert und der Waldbröler nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme veranlasste. Weil der 25-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden war, beschlagnahmte die Polizei sein Auto.

