FW-DO: Wohnungsbrand mit zwei Verletzten in Neuasseln

Dortmund (ots) - Am 01.06.2023 gegen 19:15 Uhr kam es an der Olpketalstraße in Höhe der Hausnummer 117 im Ortsteil Dortmund-Lücklemberg in einer Baustelle zu einer massiven Gasausströmung einer Hochdruckgasleitung. Die Feuerwehr räumte den näheren Umkreis und sperrte die Schadenstelle ab. Weiterhin wurden Messungen vorgenommen. Hierbei lag der Schwerpunkt der Messungen beim Altenwohnheim "Augustinum", welches in ...

mehr