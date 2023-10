Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Am zweiten Schloss gescheitert

Jena (ots)

Ein Zeuge informierte am Mittwochabend über einen versuchten Einbruch in seinen Keller in der Saalbahnhofstraße. Ein Unbekannter hatte das Mehrfamilienhaus betreten und sich in den Kellertrakt begeben. Hier durchtrennte dieser mit einem unbekannten Werkzeug das Vorhängeschloss der Tür. Jedoch war die Tür mit einem weiteren schloss gesichert, sodass der Täter von seinem Vorhaben abließ. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

