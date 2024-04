Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verwirrte Frau randaliert in Gummersbacher Innenstadt und greift Polizisten an

Gummersbach (ots)

Eine 42-jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag (11. April), gegen 17:45 Uhr, in der Gummersbacher Innenstadt randaliert. Sie schlug an der Kreuzung Am Wehrenbeul / Moltkestraße auf Fahrzeuge ein und belästigte Passanten. Als die Polizei eintraf, wirkte sie stark verwirrt. Sie erhob die Hände und ging in Angriffsstellung auf die Polizisten zu. Diesen gelang es, die Frau zu Boden zu bringen und zu fesseln. Dabei spuckte sie und wehrte sich gegen ihre Festnahme. Sie wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, aus dem sie am Abend wieder entlassen wurde. Auf sie wartet nun eine Strafanzeige.

