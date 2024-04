Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruchsversuche ohne Beute: Container und Imbisswagen im Visier von Langfingern

Wipperfürth (ots)

Langfinger haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11. April) in der Egener Straße einen Container auf dem Gelände eines Fahrradhändlers aufgebrochen. Beute machten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht. Im gleichen Zeitraum beschädigten Unbekannte in der Straße "An der Ziegelei" einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarkts. Die Täter hebelten mehrfach an der Eingangstür, schafften es aber nicht, die Tür zu öffnen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell