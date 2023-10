Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg: Verkehrskontrollen "Sicherer Schulweg"

Kreis Schleswig-Flensburg (ots)

In den vergangenen Wochen (07. September - 12. Oktober 2023) führten die Dienststellen des Polizeireviers Schleswig insgesamt zehn Schwerpunktkontrollen in Schleswig und in den umliegenden Gemeinden durch.

An allen Grundschulstandorten in Schleswig sowie in Kropp, Tolk, Jübek, Fahrdorf, Erfde und Schuby wurden Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 58 Verkehrsverstöße festgestellt, davon handelte es sich bei 52 um Geschwindigkeitsverstöße. Zudem sprachen die eingesetzten Beamten mit zahlreichen Eltern und Bürgern. Die Zuwegungen zu den Schulen waren häufig durch Eltern überlastet, welche ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten. Dadurch entstanden unübersichtliche Situationen, die vor allem für die "ABC-Schützen" und Fahrrad fahrende Schülerinnen und Schüler eine besondere Herausforderung darstellten.

In der kommenden Zeit wird daran angeknüpft. Die Beachtung der Halteverbotszonen wird zusammen mit kommunalen Partnern ins Visier genommen, zudem sollen die Sichtbarkeit und Beleuchtung Fahrrad fahrender Grundschüler einen Schwerpunkt darstellen. Die Polizei appelliert an die Eltern: Beachtet die Halteverbote insbesondere an Schulen -diese dienen oftmals dem gefahrlosen Überqueren der Fahrbahn durch Schüler.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell