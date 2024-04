Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: tödlicher Verkehrsunfall nach Kollision zwischen Pkw und Kleintransporter

Gießen (ots)

Nidda: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitag, 05.04.2024, gg. 14:56 Uhr, auf der Bundesstraße 457 zwischen Nidda und Ranstadt in Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 203 Wallernhausen. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Ortenberg befuhr, mit seinem Daihatsu Sirion, die B457, Nidda Richtung Ranstadt. Ein 24-jähriger Transporter-Fahrer aus Nidda fuhr mit seinem Ford-Transit (Kleintransporter) auf der Bundesstraße 457 von Ranstadt in Richtung Nidda. Gem. ersten Ermittlungen überholte der Pkw Fahrer vor dem Zusammenstoß mehrere Fahrzeuge. Er konnte den Überholvorgang nicht rechtzeitig beenden, sodass es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kleintransporter kam. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfallhergang so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung mittels Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste, sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße im genannten Bereich musste für ca. 5 Stunden teilweise voll gesperrt werden. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachen-ermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten bisher unbekannte Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation in Büdingen (Tel. 06042/96480) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

