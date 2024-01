Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Container auf Baustelle aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen auf einer Baustelle im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde abgestellten Container aufgebrochen und Werkzeuge, Bekleidung sowie eine Tauchpumpe gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 12. Januar, 13 Uhr, bis zum gestrigen Montag, 15. Januar, 05.50 Uhr, verschafften sich die derzeit noch unbekannten Täter unbefugt Zutritt zu dem Baustellengelände an der Hamburger Straße, Ecke Flensburger Straße, und drangen hier in den als Umkleideraum genutzten Container ein.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell