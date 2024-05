POL-OH: Mehrere Fahrräder gestohlen

Hünfeld (ots) - Am 07.05.2024, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Zweiradfahrer aus Hünfeld mit seinem Kraftrad (Cross-Maschine) die Molzbacher Straße in Richtung Hünfeld. Hierbei führte er, in Höhe des Geländes der Bundespolizei, laut Zeugenaussagen einen sog. "Wheelie" (Vorderrad in die Luft und Weiterfahrt ausschließlich auf dem Hinterrad) durch. ...

mehr