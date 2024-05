Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Unfall im Kreuzungsbereich

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.05.), zwischen 16.15 Uhr und 17:45 Uhr, parkte eine 46-jährige Fahrerin eines Audi A3 in der Hünfelder Straße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Als sie später zurückkam, stellte sie Kratzer am linken hinteren Kotflügel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Dienstag (07.05.), gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Eiterfeld die B 27 auf dem rechten der beiden Fahrstreifen aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Eine 39-jährige Fahrerin eines VW T-Roc aus Hattersheim fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe einer dortigen Ampel wollte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die Anschlussstelle A4 abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich aus noch unklarer Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro.

