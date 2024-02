Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Grefrath (ots)

Am Montagmorgen kann es in Grefrath, an der Kreuzung Wankumer Landstraße und Hinsbecker Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der Unfallverursacher, ein 47-jähriger Mann aus Hagen, mit seinem PKW die Vorfahrt eines 26-jährigen Kerpeners, der mit seinem PKW samt Anhänger auf der Wankumer Landstraße in Richtung Wankum unterwegs war. Hierbei wurden neben dem Fahrer auch seine drei Mitfahrer im unfallverursachenden Fahrzeug, im Alter von 23, 31 und 45 Jahren zum Teil schwer verletzt. Da der PKW lediglich mit dem Anhänger des vorfahrtberechtigten Fahrzeugs kollidierte, wurde in dem anderen am Unfall beteiligten PKW niemand verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Anhänger, auf welchem ein Minibagger transportiert worden war, sowie der PKW des Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden. Ermittlungen zufolge könnte der Fahrer des Gespanns nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen mit Anhänger gewesen sein. Sollten Sie Zeuge des Verkehrsunfalls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (211)

