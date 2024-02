POL-VIE: Kempen: Brennender Müllcontainer - Zeuginnen oder Zeugen gesucht

Kempen-Tönisberg (ots) - Bereits in der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in die Kita an der Hoensbroechstraße in Tönisberg ein. Der oder die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und stahlen Tablets und ein Laptop. Zudem fanden sie einen Schlüssel des Tönisberger Pfarrheims. Der oder die Täter gingen also ins Pfarrheim und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die Täter hier was stahlen, ist noch nicht ...

