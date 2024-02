POL-VIE: Kleinbus prallt gegen Baum - 3 Personen verletzt

Viersen-Dülken (ots) - Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in das freistehende Einfamilienhaus eines 29-Jährigen in Dülken an der Arnoldstraße. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Vor dem Fenster hatten sie diverse Gegenstände gestapelt, um das Fenster einfacher zu erreichen. Im Inneren des Hauses wurden mehrere ...

