Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Bargeld

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in das freistehende Einfamilienhaus eines 29-Jährigen in Dülken an der Arnoldstraße. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Vor dem Fenster hatten sie diverse Gegenstände gestapelt, um das Fenster einfacher zu erreichen. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer und hier Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (204)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell