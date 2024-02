Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Mit drei Promille unterwegs

Nettetal-Breyell (ots)

Ein Zeuge war am späten Donnerstagabend in einem Kreisverkehr an der Lobbericher Straße in Breyell ein Fahrzeug beobachtet, das eine auffällige Fahrweise an den Tag legte.

Er folgte dem Wagen über die Lobbericher Straße und rief die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf feststellen, dass der Wagen, der auch Beschädigungen - möglicherweise von dem Zusammenstoß eines Reifens mit der Bordsteinkante - aufwies und der Motor noch warm war.

An der Adresse, an der der Wagen parkte, trafen sie den 60-jährigen Halter an. Der räumte zunächst sehr freimütig ein, gefahren zu sein. Als ihm die Einsatzkräfte dann eröffneten, dass er nun Beschuldigter sei, ruderte er zurück - er sei vielleicht doch nicht gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Es wurden Blutproben entnommen, Führerschein und Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (201)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell