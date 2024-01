POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Peter-Häring-Halle in 56220 Urmitz/ Rhein, Kaltengerser Str.

Urmitz (ots) - In der Nacht von Samstag, den 13.01.2024 auf Sonntag, den 14.01.2024 kam es in der Schillerstraße in Urmitz zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Pkw. Das verursachende Fahrzeug verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach Am Stadtgraben ...

