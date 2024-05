Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand auf dem Dach eines Firmengebäudes

Bad Hersfeld (ots)

ERSTMELDUNG:

Gegen 10.45 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Brand auf dem Dach eines Firmengebäudes in der Straße "Am Weinberg" gemeldet. Durch eine Streife der in der Nähe befindlichen Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld wurde der Brand bestätigt. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Beim Vorliegen belastbarer Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.

ERGÄNZENDE PRESSEMELDUNG:

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten mehrere Photovoltaikmodule auf dem Dach des betroffenen Firmengebäudes in Brand. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt an der PV-Anlage, ggf. im Bereich des Wechselrichters, vorliegen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird mit rund 30.000 Euro beziffert, da neben den eigentlichen PV-Modulen auch Teile der Dachhaut des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Feststellung der Brandursache dauern an.

Messner, PHK, Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda

