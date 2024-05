Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit E-Bike - Fahrerin verletzt

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am Donnerstag (09.05.), gegen 16.10 Uhr, kam es in Rotenburg zu einem Alleinunfall mit einem E-Bike, wobei sich die Radfahrerin verletzte.

Eine 55-jährige Frau aus Rotenburg fuhr mit ihrem E-Bike, als Teil einer Gruppe von Radfahrern, in die Unterführung in Rotenburg von der Kasseler Straße kommend in Richtung Campingweg. Die Unterführung ist von der Kasseler Straße her abschüssig. Am unteren Ende der Unterführung, kurz vor dem Übergang zum Radweg, hatte die Frau ihre Vorderradbremse offenbar überdosiert und sich dann mit dem Rad überschlagen. Die Frau erlitt durch den Sturz diverse Schürfwunden und klagte zudem über Schwindel. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Klinikum. Nach der ärztlichen Untersuchung wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen. Hinweise auf Alkoholeinfluss o.ä. ergaben sich nicht.

Gefertigt: Pst.Rotenburg, POK Weirich

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell