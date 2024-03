Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 83-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Bonn (ots)

Am Samstag (02.03.2024) ist ein 83-jähriger Mann an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben, der sich bereits am 22.02.2024 auf der Römerstraße in Bonn-Castell ereignet hatte.

Zum Unfallzeitpunkt überquerte der Mann die Römerstraße an einer Fußgängerfurt an der Einmündung des Augustusrings in Richtung Jüdischer Friedhof. Dabei wurde er von dem Pkw eines 77-Jährigen erfasst, der vom Augustusring kommend nach links in die Römerstraße abbog. Der 83-Jährige fiel nach der Kollision zu Boden und wurde schwer am Kopf verletzt. Nach einer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort wurde der zu diesem Zeitpunkt ansprechbare Mann in eine Klinik gebracht. In der Folge verschlechterte sich der Zustand des Verletzten jedoch. In der Nacht zu Samstag erlag der 83-Jährige dann den bei dem Verkehrsunfall erlittenen schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 dauern derzeit noch an.

