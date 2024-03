Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Geschäftseinbruch - Täter entwendeten zehn hochwertige Fahrräder

Bonn (ots)

Am Sonntag (03.03.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft an der Annaberger Straße in Friesdorf ein.

Zwischen 13:00 Uhr und 15:10 Uhr brachen die Einbrecher die Ladentüre auf und betraten die Geschäftsräume. Aus dem Objekt entwendeten die Unbekannten insgesamt zehn hochwertige Mountainbikes, die vermutlich mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Wer hat möglicherweise den Abtransport der Räder beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

