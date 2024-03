Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrerin missachtete Vorfahrt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Meckenheim schwer verletzt

Meckenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Adendorfer Straße in Meckenheim wurde am Sonntag, 03.03.2024, ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr er um 17:05 Uhr mit seinem Zweirad auf der Adendorfer Straße in Richtung des Obertorkreisels. Hierbei handelt es sich um eine Vorfahrtstraße. Als er sich in Höhe der Kreuzung zu Straße Im Ruhrfeld befand, kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto einer 20-Jährigen. Sie wollte vom Ruhrfeld geradeaus die Adendorfer Straße in Richtung Ohlengäßchen überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Zweiradfahrers. Der 17-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Bonn gebracht werden musste.

Im Zuge der Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben sich durch einen positiven Schnelltest Hinweise, dass die Autofahrerin unter Drogeneinwirkung stehen könnte. Sie musste die Beamten zur Wache Meckenheim begleiten. Dort wurde ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

