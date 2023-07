Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsversuch mittels Leiter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.07.2023, versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Hanfstraße, im Bereich zwischen dem Kiepenweg und der Heeper Straße, einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein Einbrecher gegen 03:30 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. An das Fenster gelangte er, in dem er eine Leiter nutzte. Der Täter ergriff sofort die Flucht, als er durch einen Zeugen bemerkt wurde. Im Zuge der Fahndung konnte der Einbrecher nicht mehr angetroffen werden.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit einer Kapuze gehandelt haben. Die Eigentumsverhältnisse der Leiter sind bislang ungeklärt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruchsversuch oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell